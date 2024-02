Pekny: Missbrauchsbilder auch von Kleinkindern

Auf den Tag genau ein Jahr nach dem ursprünglichen Prozesstermin von Ex-Burgschauspieler Florian Teichtmeister muss sich ein in der Theaterszene verwurzelter Österreicher wegen des Abrufens kinder- und jugendpornografischer Inhalte vor einem Strafrichter verantworten. Am 8. Februar wird Thomas Pekny, Ex-Intendant der Komödie am Bayerischen Hof, in München der Prozess gemacht. Für den 71-Jährigen, der unter anderem auch in den Landestheatern Linz und Salzburg als Bühnenbildner tätig war, gilt die Unschuldsvermutung.