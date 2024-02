Reinhold Messner: Zu viele Bären im Trentino

Bären würden gefährlich, wenn sie nicht genügend Territorium hätten und in die Nähe von Gemeinden kämen. Es sei normal, Angst zu haben, wenn man ihnen begegne. „Entweder man schießt sie ab, wenn sie gefährlich sind, oder man schickt sie in die Karpaten, wo es Platz gibt“, sagte Messner. „In unseren Bergen sind die Bären seit 130 Jahren verschwunden, weil die Bauern sie nicht mehr erduldeten. Das Problem ist das Zusammenleben mit Raubtieren“, führte der 79-Jährige im Interview mit der italienischen Tageszeitung „La Stampa“ am Donnerstag aus.