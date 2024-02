Aserbaidschans Staatschef Aliyev wiedergewählt

Aliyev rühmt sich damit, sein Land „wiedervereinigt“ zu haben. Bei der Wahl am Mittwoch konnten die Menschen nun erstmals auch in 26 Wahllokalen in der Region abstimmen. Aserbaidschan und Armenien hatten seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion um die Region gestritten. Inzwischen sind fast alle der ehemaligen 120.000 Bewohnerinnen und Bewohner nach Armenien geflüchtet.