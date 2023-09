Aserbaidschan erklärt Militäreinsatz für beendet

Armenier in Bergkarabach beunruhigt, wollen fliehen

Die selbst erklärte Unterwerfung der Separatisten in Bergkarabach unter die Zentralregierung von Aserbaidschan hat die armenische Bevölkerung der Region in Unruhe versetzt. Nach der Bekanntgabe einer Waffenruhe durch die Konfliktparteien begaben sich am Mittwoch Tausende Menschen zum Flughafen der Regionalhauptstadt Stepanakert, an dem russische Schutztruppen stationiert sind. Die Separatistenführung rief die Bevölkerung auf, Ruhe zu bewahren und von Ausreiseversuchen über den Flughafen abzusehen.