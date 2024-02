Wutanfall! Benzema darf nicht mit Team trainieren

Der Franzose soll sich in Saudi-Arabien unwohl fühlen und hat im Jänner deshalb mit einem Wechsel in die Premier League geliebäugelt. Doch sowohl ein Engagement bei Chelsea als auch bei Manchester United scheiterte schließlich an finanziellen Aspekten. Die Laune des Franzosen scheint dadurch noch weiter in den Keller gerasselt zu sein. Die Verantwortlichen des Klubs wollen sich angeblich in Kürze treffen, um Benzemas Zukunft zu besprechen.