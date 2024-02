Dem „fleißigen“ Biber geht es jetzt an den Kragen

Im Burgenland gibt es seit 2015 ein Bibermanagement, das die Aufgabe hat, bei Biberkonflikten zu beraten und Möglichkeiten zur Lösung der Konflikte aufzuzeigen. Dabei wird ein Drei-Stufen-Ansatz verfolgt: 1. Stufe: Beratung, Information: durch entsprechende Aufklärung oder Sensibilisierung lassen sich Konflikte oft schon früh entschärfen (z.B. auch durch Lenkung der Biberaktivität durch Einzelbaumschutz).

2. Stufe: Eingriffe in den Lebensraum: durch Dammabsenkung, Dammdrainage, Zäunung etc. soll ein für beide „Seiten“ akzeptabler Zustand erreicht werden (z.B. Höhe des Einstaus an einem Fließgewässer, Verhinderung der Aufstockung von Dämmen) oder durch Dammentfernungen soll ein Biber zur Verlagerung seines Reviers veranlasst werden

3. Stufe: Eingriff in die Population: Die Entnahme (= Tötung) von Bibern ist das letzte Mittel, wenn andere Maßnahmen nicht zum Ziel führen.

Zusätzlich bietet das Land seit heuer euch Förderungen für die Durchführung von Präventionsmaßnahmen an (z.B. für den Einbau von Grabeschutz an Gewässerufern). Weiters stellt das Land Betroffenen auch Materialien zur Biberlenkung in einem gewissen Ausmaß kostenlos zur Verfügung (Baumschutzgitter, Elektrozäune).