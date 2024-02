Tirol: Doch keine Kürzung von Politikergehältern

Regierung: 20 Prozent Kosten gespart

„Tatsächlich bleiben wir in Tirol in allen Bereichen 20 Prozent unter den gesetzlichen Möglichkeiten“, erläuterte Klubchef Jakob Wolf, „angefangen beim Gehalt des Landeshauptmanns bis hin zum einfachen Abgeordneten.“ „Dass wir Politiker seit den 1990er-Jahren keine Pension bekommen, egal ob Landeshauptmann oder Bürgermeister, weiß in der Öffentlichkeit auch kein Mensch“, erläuterte Wolf. Wozu dann das Polit-Theater? LHStv. Dornauer habe im Sommer eine Schlagzeile gebraucht und diese gleich selbst geliefert, so die Einschätzung der Opposition.