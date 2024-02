Migrantinnen helfen „Nachbarinnen“ aus Isolation

Migrantische Frauen, die frisch in der Stadt sind, befinden sich oft in der Isolation. Sie haben keine Arbeit und sind mit den Kindern alleine daheim. Ihnen fehlt jeglicher Kontakt zu unserer Kultur und ihren Rechten. Hier setzt die Integrationsorganisation „Nachbarinnen“ an. Zu Sozialassistentinnen ausgebildete migrantische Frauen suchen den Kontakt mit geflüchteten Frauen. Dazu gehört auch eine Nähwerkstatt, wo sie einem geregelten Job nachgehen können.