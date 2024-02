So sollen jetzt mehr Filipinos ins Land kommen

Neustart für Sophie Karmasin

Mit an Bord ist nach Informationen der „Krone“ übrigens auch Ex-ÖVP-Ministerin Sophie Karmasin - die Ehefrau des Firmengründers. Für Karmasin, die im Zuge der Ermittlungen gegen Ex-ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz in die Schlagzeilen geraten war und sogar knapp einen Monat lang in U-Haft musste - wohl ein beruflicher Neustart. Sie wirke als Mitarbeiterin im Unternehmen mit, berichtet ein Branchen-Insider. Karmasins Berufungsverhandlung ist für den 6. März anberaumt. Die ehemalige Familienministerin sieht sich unschuldig.