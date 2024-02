Transdev und Gewerkschaft GDL erzielten Einigung

Die GDL hatte in den vergangenen Wochen mehrmals bei Transdev gestreikt. Das zweitgrößte Eisenbahnunternehmen in Deutschland teilte in einer Presseaussendung am Dienstag mit, dass mit der Einigung weitere Arbeitskämpfe verhindert werden sollten. „Mit Blick auf die wirtschaftlichen Folgen für die Transdev-Betriebe und auch im Interesse der Fahrgäste konnten keine weiteren Streiks riskiert werden“, hieß es. Genau abgeschätzt werden könnten die Folgen für die Branche aber noch nicht.