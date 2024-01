Deutsche Bahn bearbeitete 2023 Millionen Anträge

Kurzfristige Baustellen, fehlende Investitionen

Die Bahn begründete die Verspätungen nicht nur mit den Warnstreiks, sondern auch mit kurzfristigen Baustellen und Wintereinbrüchen im Dezember. „Richtig ist aber auch: Es fehlt ein dreistelliger Millionenbetrag, der für die dringend notwendigen Investitionen in die Modernisierung der Eisenbahn in Deutschland gebraucht wird. Nur so können wir die Pünktlichkeit unserer Züge nachhaltig verbessern“, sagte ein Sprecher.



Hier sehen Sie ein Statement der Konzernsprecherin Anja Bröker.