Chef wollte „faulen“ Koch zum Arbeiten zwingen

Angeklagter wollte „faulen Hund“ zur Rede stellen

Was aber genau am 1. Juni 2023 in der Personalwohnung in Innsbruck-Igls passiert ist, konnte auch bei einem Prozess am Innsbrucker Landesgericht nicht ganz exakt rekonstruieren werden. Zumindest gestand der gebürtige Süditaliener, die Tür eingetreten zu haben. Der Grund: Sein Koch machte blau. „Der faule Hund behauptete, bei seiner kranken Mutter in Italien zu sein, diese zu pflegen und deshalb nicht arbeiten zu können“, sah der temperamentvolle Angeklagte rot. Er wollte seinen Mitarbeiter zur Rede stellen und ihn „zum Arbeiten bewegen“.