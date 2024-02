Hilfe für Hunderte Frauen ohne Dach über dem Kopf

„Wir arbeiten bereits intensiv an der Ausarbeitung der Ausschreibung“

„Insgesamt nehmen wir somit rund eine halbe Million Euro in die Hand und arbeiten bereits intensiv an der Ausarbeitung der Ausschreibung. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit diesem Gesamtpaket an Maßnahmen einen wesentlichen Schritt setzen können, um die Situation für Frauen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, zu verbessern“, so Landesrätin Pawlata.