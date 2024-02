Immer mehr Migranten stranden auf den Kanaren

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will der mauretanischen Regierung jetzt rund 200 Millionen Euro anbieten, obwohl das Land bereits EU-Gelder erhält (ungefähr 15 Millionen Euro für Migration pro Jahr). Fachleute befürchten, dass sich das Problem damit nur weiter nach Süden in den Senegal verschieben könnte. Zur Flucht nach Europa tragen unter anderem Dürrekatastrophen sowie die politische und soziale Instabilität in vielen afrikanischen Staaten bei.