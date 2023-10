Riesige Flüchtlingszahl erreicht Kanarische Inseln

Rekordzahl in einem Boot

Unter anderem landete am Samstag ein Holzboot mit 321 Menschen an Bord auf der Insel El Hierro, wie eine weitere Sprecherin der Rettungsdienste der Nachrichtenagentur AFP sagte. Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender TVE zeigte Bilder von der Ankunft des mit winkenden Menschen überfüllten Bootes im Hafen. So viele Menschen waren bisher noch nie von einem einzigen Boot über das Meer zu den Kanarischen Inseln gebracht worden.