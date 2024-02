Verteidiger fix, auf Stürmer hofft Lustenau noch

Vorbereitung bisher top

Kadertechnisch kann der Trainer - bis auf die Verletzten Stefano Surdanovic und Raphael Devisate - aus dem Vollen schöpften. Das hebt die Laune bei Heraf zusätzlich. „Auch wenn die Zeit sehr kurz war, bin ich mit der bisherigen Vorbereitung sehr zufrieden.“ Am Montag stand im Training in erster Linie Regeneration auf dem Programm, die Spieler unterschrieben im Anschluss Autogrammkarten. Am Dienstag und Mittwoch steht jeweils eine intensive Einheit auf dem Programm. Nach dem Ruhetag am Donnerstag folgt dann die Vorbereitung auf das so wichtigste Match am Sonntag bei der WSG Tirol. Die Fahrt nach Innsbruck erfolgt bereits am Samstag.