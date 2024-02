UNO lässt Vorwürfe gegen Mitarbeiter untersuchen

Dazu wird mit drei Menschenrechtsorganisationen aus Schweden, Norwegen und Dänemark zusammengearbeitet. Wie berichtet, werden zwölf Mitarbeiter des UNRWA verdächtigt, in den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober verstrickt gewesen zu sein. Regierungen wie die österreichische, die britische, japanische, kanadische und deutsche kündigten an, ihre Zahlungen an das Hilfswerk vorerst zu stoppen.