Es ist viel zu warm für diese Jahreszeit

„Für diese Jahreszeit sind die Werte eindeutig zu hoch. Bis Donnerstag soll es noch so mild und sonnig bleiben. Am Freitag wendet sich das Blatt ein wenig, da dreht die Höhenströmung auf südliche Richtung - das heißt, wir bekommen Wolken“, so Ubimet Meteorologe Christoph Matella. Der Samstag wird dann trüb. „Regen kann nicht ausgeschlossen werden, richtig kalt wird es aber nicht, die Höchstwerte liegen bei zehn Grad.“