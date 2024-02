Baustellenführung: Das mumok einmal anders erleben

In diesem Fall geht es weniger um das Eintauchen in die Kunst und Kultur, sondern viel mehr um all die Facetten, die sich hinter den Kulissen abspielen. So lässt sich alles Wissenswerte über die Technologie und Architektur des Museums erkunden. Erfahrene Führer erzählen von den verborgenen Geschichten und Geheimnissen, die sich in den Technikräumen des Museums befinden. Zudem bekommt man einen guten Einblick darin, wie die Technologie die Kunst zum Leben erweckt und unterstützt bzw. wo es Schnittmengen zwischen Technik und dem kulturellen Verständnis gibt.