Grazer Firma entwirft Mischung aus Jacht & U-Boot

Die knapp 166 Meter lange Superjacht Migaloo M5 biete eine „unübertroffene Privatsphäre und Sicherheit und wendet sich an alle, die eine Leidenschaft für Entdeckungen haben und eine außergewöhnliche Erfahrung suchen“, heißt es auf der Website der in Steiermark ansässigen Firma. Migaloo definiere Luxus und Abenteuer für seine Besitzer und Gäste neu, so das Unternehmen.