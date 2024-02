Pkw-Lenkerin krachte frontal in geparktes Auto

Die Lenkerin war am Montag gegen 6.15 Uhr mit ihrem Pkw auf der Rainer-Harbach-Straße in Fahrtrichtung Westen unterwegs. „Dabei dürfte die 21-Jährige aus bisher unbekannter Ursache einen parkenden Pkw übersehen haben“, heißt es seitens der Polizei. Die Frau krachte frontal in den linken Frontbereich des geparkten Autos, wodurch sich ihr Fahrzeug überschlug und in einer Hauseinfahrt seitlich liegend zum Stillstand kam.