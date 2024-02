Böen ziehen übers Land - es wird noch stürmischer

Ab Mittwoch wird es noch eine Spur milder

Am Dienstag nimmt der Hochdruckeinfluss etwas zu, damit bleibt es verbreitet trocken bei einem freundlichen Sonne-Wolken-Mix. Nur vereinzelt ist in inneralpinen Tälern und in den südlichen Becken mit Frühnebel zu rechnen. Der Wind lässt etwas nach. Mit bis zu 17 Grad - lokal auch 18 Grad - wird es noch eine Spur milder. Die Höchstwerte kündigen sich dabei im Süden Niederösterreichs an. Auch am Mittwoch bleibt es trocken, zeitweise scheint auch die Sonne.