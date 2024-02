Indien: Stromleitungen bedrohen seltene Vogelart

Sicht durch seitliche Augen eingeschränkt

Stromleitungen seien so gefährlich für die Vögel, weil sie sie oft zu spät sähen, erklärte Sumit Dookia von der GGS Indraprastha University in Neu-Delhi und der ERDS Foundation, die sich im Distrikt Jaisalmer für den Schutz der Hindutrappen (Ardeotis nigriceps) einsetzt. Die Augen der Vögel befänden sich an den Seiten des Kopfes, was ihre Sicht einschränke, erläutert er.