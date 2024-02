Eine zauberhafte Pianistin beim Meisterkonzert

So wunderbar dieses Konzert selbst war, so wenig erfreulich waren bzw. sind die Begleitumstände. Im Festspielbezirk fand gleichzeitig ein Ball statt, was Platznot beim Parken, im Foyer und an den Garderoben zur Folge hatte. Und nach zwei Monaten ohne Meisterkonzert findet nächsten Samstag bereits wieder eines statt, drangvoll nahe am Abokonzert des Symphonieorchesters Vorarlberg (SOV). Und dass man in diesem Jahr aus wenig plausiblen Gründen auf das Wintergastspiel der Wiener Symphoniker verzichten musste, bedauern ebenfalls viele.