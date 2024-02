So gibt es für überschüssigen PV-Strom gutes Geld

Der Schock saß tief bei all jenen, die viel Geld in die Errichtung einer PV-Anlage am Dach des Einfamilienhauses investiert hatten. Seit 1. Jänner werden sie beim Einspeisen des überschüssigen Stroms ins Netz der ÖMAG regelrecht „abgespeist“. Denn die staatliche Abwicklungsstelle für Ökostrom zahlt jetzt nur noch deutlich unter dem aktuellen Marktpreis.