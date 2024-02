Gemälde der Beatles für 1,7 Mio. $ versteigert

Bei einer Auktion in New York ist das einzige bekannte Gemälde der Beatles für 1,74 Millionen Dollar versteigert worden. Das Werk, das ein japanischer Journalist in den 1980er-Jahren „Images of a Woman“ getauft hatte, ist im Jahr 1966 entstanden, als die Band wegen extremer Sicherheitsbedenken praktisch tagelang in einem Hotelzimmer in Tokio kaserniert war.