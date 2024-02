„Hoffentlich können sie in Ruhe arbeiten“

Die sportlichen Belange kann Handle also weiter optimistisch sehen. Die Entwicklung der letzten Tage und Wochen macht ihm jedoch auch große Sorgen. „Es ist nicht einfach, so etwas wieder geradezubiegen“, bedauert der 61-Jährige, „und es wäre sehr schlimm, wenn man das, was im Verein in den letzten Jahren aufgebaut wurde, in so kurzer Zeit wieder kaputtmacht.“