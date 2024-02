Ein Tor im Jahr 2023: Das ist Austrias Neo-Stürmer

Fünf Tore in dreieinhalb Jahren

Insgesamt schoss Maglica (1,81 m) in den letzten dreieinhalb Jahren fünf Tore in einer 1. Liga (Rumänien, Zypern, Türkei). Vielleicht kann er in Klagenfurt an seine alten Zeiten anknüpfen, als er in der Saison 2017/18 für Apollon Limassol in Zyperns höchster Liga elfmal traf. Mit Sinan Karweina, Sebastian Soto, Nici Binder, Flo Jaritz, Sky Schwarz und Jonas Arweiler (noch länger verletzt) hat man nun sieben Mann im Kader, die die Position als Stürmer bekleiden können.