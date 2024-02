Jordanien steht erstmals im Asien-Cup-Halbfinale

Jordanien hat den Erfolgslauf von Turnier-Debütant Tadschikistan gestoppt und ist in Katar erstmals ins Halbfinale des Fußball-Asien-Cups eingezogen. Die Jordanier gewannen am Freitag das erste Viertelfinalspiel in Al Rayyan gegen Tadschikistan mit 1:0 (0:0) und treffen nun auf den Sieger der Abendpartie Australien gegen Südkorea (mit Co-Trainer Andreas Herzog).