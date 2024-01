Japan und Iran im Viertelfinale des Asien-Cups

Der Titelfavorit und vierfache Titelträger Japan hat ebenso wie der Iran das Viertelfinale des Fußball-Asien-Cups in Katar erreicht. Japan setzte sich am Mittwoch in Doha 3:1 (1:0) gegen Außenseiter Bahrain durch und trifft am Samstag auf den Iran, der Syrien nach einem 1:1 (1:1, 1:0) erst im Elfmeterschießen mit 5:3 bezwang.