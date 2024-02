Theo Vögel (17): Ich glaube, alles wird gut“

Das Café, in dem wir uns verabreden, ist rappelvoll. Kein Ort, um in Ruhe ein Interview zu führen. Wir halten Ausschau nach einem anderen Café in der Stadt, und auch dort herrscht reges Treiben. Wie schön, denke ich: Die Leute sitzen wieder beisammen und reden miteinander. Der 17-jährige Theo Vögel ist sichtlich aufgeregt. Er ist der erste Interviewgast in meiner neuen Reihe, in der ich das gegenwärtige Lebensgefühl von jungen Menschen ergründen möchte. Es ist überhaupt das erste Interview, das er gibt.