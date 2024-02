Drogenmix: 13-Jährige von zwei Männern missbraucht

Im Wiener Landl sitzen ein 19-jähriger Bursche und seine 41-jährige Mutter auf der Anklagebank. Es geht um ein Verbrechen, das sich laut Staatsanwaltschaft in der Nacht auf den 27. November 2022 in der Wiener Wohnung, in der die beiden gemeinsam lebten, abgespielt haben soll. Und in seiner Genese Erinnerungen an den tragischen Fall Leonie weckt.