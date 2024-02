Krisen beleben das Geschäft von Humanenergetikern

Die aktuellen Krisen und Umbrüche in unserer Gesellschaft setzen immer mehr Menschen emotional zu, weil nichts mehr stabil und sicher scheint. Die täglichen Schreckensszenarien im Außen beschäftigen manche so sehr, dass in ihren Köpfen nur noch Sorgen existieren. Das ständige Gedankenkreisen beeinflusst die Gefühlswelt und verstärkt Angst, Wut und Ohnmacht, sodass man sich auch körperlich geschwächt, gestresst, verspannt, ausgelaugt oder wie unter Strom fühlt. Um wieder in die eigene Mitte zu finden, wenden sich immer mehr Österreicher neben Ärzten, Psychologen und Masseuren an Humanenergetiker.