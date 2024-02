Gegner beleidigt? Wirbel um Real-Star Bellingham

Am Donnerstag trat Spaniens Topklub Real Madrid bei Getafe an. Mit dabei war auch Jude Bellingham, der mit einer Szene für mächtig Aufsehen sorgt. Nach einem fairen Tackling gegen Mason Greenwood schwenkte die Kamera auf Bellingham, der etwas vor sich hinmurmelte. Einige Fans in den sozialen Medien sind der Meinung, das Wort „Vergewaltiger“ von den Lippen des Real-Stars lesen zu können.