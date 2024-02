Hammer! Hamilton vor Sensationswechsel zu Ferrari?

Dies berichtete am Donnerstag unter anderem das englische Fachmagazin „Autosport“. Eine Entscheidung über Hamiltons Zukunft wird demnach in Kürze erwartet. Es sei zwar noch nicht klar, ob schon ein Vertrag unterzeichnet wurde, berichtete das Magazin. Die Verhandlungen sollen aber angeblich in einem fortgeschrittenen Stadium sein und könnten bis Ende dieser Woche abgeschlossen sein. Mercedes und Ferrari wollten sich auf dpa-Anfrage nicht dazu äußern.