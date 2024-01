Kosovarische Regierung verbietet serbischen Dinar

Im Westen wird das Vorgehen der Regierung in Pristina mit Sorge gesehen. Einige Regierungen warnten, dass die Neuregelung die bereits angespannten Beziehungen zwischen den Serben und der Regierung in Pristina weiter verschlechtern könnte. „Wir sind besorgt über die Auswirkungen der Verordnung, insbesondere auf Schulen und Krankenhäuser, für die es derzeit keine gangbaren Alternativen zu geben scheint“, erklärten die Botschafter der sogenannten Quint-Staaten Frankreich, Deutschland, Italien, Großbritannien und die USA am Samstag.