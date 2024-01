Tuchel: Zu diesem Bayern-Trio hat er keinen Draht

Zwar konnten die Bayern am vergangenen Wochenende den Rückstand auf Tabellenführer Bayer Leverkusen in der deutschen Bundesliga verkürzen, doch so richtig rund läuft es nicht beim Rekordmeister. Einem Bericht zufolge hat Trainer Thomas Tuchel alles andere als einen guten Draht zu drei seiner Führungsspieler.