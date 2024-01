Tuchel: Diese Aussage könnte ihn den Job kosten

Erinnerungen an Nagelsmann

Die Vereinsbosse würden sich mittlerweile an die Krise vor fast genau einem Jahr erinnert fühlen. Damals habe Coach Julian Nagelsmann den damaligen Bossen Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic erklärt, dass er nicht mehr wisse, was er mit dieser Mannschaft noch machen solle. Wenig später war Nagelsmann Geschichte, zum Ende der Saison auch Kahn und Salihamidzic.