Was darf Kunst?

Kunst hat viele Zwecke - einige Kunstwerke sind schön anzusehen, andere erregen die Gemüter. In den letzten Tagen wurde im „Krone“-Forum hitzig darüber diskutiert, was Kunst darf und wo die Kunstfreiheit endet. Wie wichtig ist für Sie die Freiheit von Künstlern, auch kontroverse oder provokante Kunst zu schaffen, ohne Einschränkungen befürchten zu müssen? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren mit uns!