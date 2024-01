Aida Loos: Benefiz-Erfolg für Kinderkrebsforschung

„Man findet sich auf der Onkologie eines Kinderspitals wieder und betet nur noch, dass dieser Horror aufhört“, sagte Aida Loos im Interview. In den bangen Momenten griff sie auf das „Nazr“ ihrer persischen Großeltern zurück: Dabei verspricht man sich selbst, eine Handlung auszuführen, sollte der Herzenswunsch in Erfüllung gehen. Glücklicherweise war dies auch der Fall - beide ihrer Töchter sind wohlauf und haben gemeinsam mit ihrer Freundin eine tolle Performance am Kabarettabend hingelegt. Der Reinerlös kommt der St. Anna Kinderkrebsforschung zugute.