Ortschef kehrt mit 31 Jahren Politik den Rücken zu

Stichwahl 2021 gewonnen

„Mehr will ich dazu auch nicht sagen, in der Gemeinde wissen alle, um welchen Schicksalsschlag es geht“, so der 31-Jährige zur „Krone“. Seit Oktober 2021 führte er das Amt nebenberuflich aus, nachdem er die Stichwahl gegen VP-Kandidat Stefan Bankler gewann. Hauptberuflich arbeitet Schimpl bei den Hinterstoder Bergbahnen in der Betriebsleitung.