Neuer Chef will Alltag der Obus-Fahrer verbessern

Vollbeschäftigung erschwert Personalsuche

„Diese Situation ist nicht über Nacht entstanden. Es wird also auch nicht gehen, das über Nacht wieder aufzulösen“, sagt Baminger und zerstreut damit Hoffnungen auf eine schnelle Lösung. Der Konzern investiere sehr viel in die Mitarbeitersuche. Die gestalte sich für die Salzburg AG aber schwierig. Erschwerend kommt hinzu: „Wir sind in Salzburg nahe an der Vollbeschäftigung. Es gibt kaum mehr verfügbares Personal“, sagt Verkehrschefin Gerlinde Hagler.