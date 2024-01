Wiens älteste Campinganlage wird luxuriöser

Nach 40 Jahren ist am Campingplatz Wien West vieles abgenützt. Deswegen wird dort groß umgebaut. Zurzeit sind die Bagger am Werk, alles wird abgerissen, - bis auf das Gebäude in der Mitte. „Zum einen hat das Nachhaltigkeitsgründe, zum anderen dürften wir nach der neuen Baubestimmung nicht mehr so hoch bauen“, berichtet Bauleiter Hubert Königswieser beim „Krone“-Baustellenbesuch Montagfrüh. Ansonsten dürfen sich Camper auf viel Neues freuen: Neben 127 Wohnmobil-Stellplätze werden sieben Tiny Houses (winzige Häuser) errichtet. Auch für Verpflegung ist gesorgt, ein Spar Supermarkt befindet sich direkt am Gelände, es wird einen hauseigenen Snack-Shop sowie Automaten geben, sogar Food-Trucks sind vorgesehen (siehe Visualisierung).