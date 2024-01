Tuchel rastet aus: „Bist du behämmert oder was?“

Mit 3:2 hat sich der FC Bayern am Samstag gegen Augsburg durchsetzen können, musste jedoch erneut eine Verletzung in Kauf nehmen. Kingsley Coman hat sich einen Innenbandriss zugezogen und musste den Rasen in der 26. Spielminute verlassen. Als sich auch noch Aleksandar Pavlovic verletzte, lagen bei Trainer Thomas Tuchel die Nerven blank.