US-Wahlkampf: Trump nennt Haley „Spatzenhirn“

Nach seinem Triumph bei den Vorwahlen in New Hampshire scheint Trump die Nominierung zum republikanischen Präsidentschaftskandidaten beinahe sicher. Bei den Vorwahlen in Nevada am 8. Februar tritt Haley gar nicht erst gegen ihn an. Trotzdem will die 52-Jährige im Rennen bleiben. Ein möglicher Wendepunkt ihrer Kampagne könnten die Vorwahlen in ihrem Heimatstaat South Carolina am 24. Februar werden. Allerdings hat sie angekündigt, ihre Kampagne auch nach der Abstimmung dort fortzusetzen.