Weltweit größtes Kreuzfahrtschiff sticht in See

Der Mega-Dampfer „Icon of the Seas“ ist am Samstag von seinem Heimathafen Miami zur Jungfernfahrt in die Karibik aufgebrochen. Das Schiff ist mit 365 Metern Länge das größte Kreuzfahrtschiff der Welt und kann auf ihren 20 Decks bis zu 7600 Passagiere unterbringen.