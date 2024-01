Als Tourist im All: „Und plötzlich schwebte ich“

Pünktlich um 18.30 Uhr unserer Ortszeit hob er am Samstag vom Space Airport in El Paso (USA) zum wohl größten Abenteuer seines Lebens ab. Ein Trägerflugzeug „katapultierte“ das „Virgin Galactic 6“-Raumschiff und die Weltraumtouristen in 15 Kilometer Höhe. Danach kapselte sich das Raumschiff – wie von Geisterhand, aber doch technisch perfekt gesteuert – vom Trägerflugzeug ab, verlor – wie vorgesehen – kurz an Höhe und schoß – auch das unvergessliche Sekunden für die Ewigkeit – mit dem Raketenantrieb in einer Geschwindigkeit von 3500 (!) km/h Richtung Universum. Ab da gab es für Haider nur noch atemberaubendes Staunen, Emotionen pur, Glückstränen.