Isabella macht’s auf Englisch im Schaubergwerk

Maßgeblich an der Produktion beteiligt war auch diesmal Charly Raneg von Karamedia, der seine Isabella diesmal in außergewöhnlicher Umgebung vor die Kamera treten lässt. Gedreht wurde das Video nämlich im Schaubergwerk Terra Mystica in Bad Bleiberg. Und noch etwas unterscheidet das jüngste Werk von den vorherigen Produktionen. Isabella singt erstmals auf Englisch: „Ich will mit meinem Lied den Menschen Mut machen, sich an Neues heranzutrauen.“