Der Vampir-Effekt der Stars hat zugeschlagen

Vampir-Effekt schlug in Paris zu

Doch was von den Designern als perfekter PR-Coup gedacht war, ging nach hinten los. Denn Stars lieben nichts so sehr wie das Rampenlicht und wissen es sich zu holen. Der Vampir-Effekt (aus dem Marketing-Jargon) hat zugeschlagen: Die Aufmerksamkeit galt den Stars, nicht den Designs.