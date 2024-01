Besonders im Winter: Wie wichtig Vitamin D ist

„Bis zu 80 Prozent der Bevölkerung in Europa weisen einen Vitamin-D-Mangel auf. In Österreich kommt das vor allem im Winter häufig vor, da der Vitamin-D-Bedarf über die körpereigene Produktion aufgrund der kurzen Tage und oft fehlender Sonne nicht gedeckt werden kann“, erklärt Steve-Oliver Müller-Muttonen, Primarius am Arbeitsmedizinischen und Arbeitspsychologischen Institut Kärnten (AMI), und ergänzt: „Unser Körper kann in der Haut bis zu 90 Prozent des Vitamins mithilfe von Sonnenlicht bilden. Für eine ausreichende Synthese genügt es, Gesicht, Hände und Arme unbedeckt und ohne Sonnenschutz zwei- bis dreimal pro Woche der Sonnenstrahlung auszusetzen. Jedoch nur halb so lang wie es sonst dauern würde, um einen Sonnenbrand zu bekommen. Längere Zeiten würden lediglich das Risiko für Hautkrebs erhöhen.“